В Татарстане могут повысить минимальный потребительский бюджет за IV квартал 2024 года

Минимальный потребительский бюджет в Татарстане в IV квартале 2024-го могут повысить 25 244 рублей. Это почти на 2,62% больше, чем в III квартал 2024 года. Сейчас необходимый документ проходит антикоррупционную экспертизу.

«Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за IV квартал 2024 года в размере 25 244 рублей», — написано в проекте постановления кабинета министров.

Минимальным потребительским бюджетом называют стоимость товаров и услуг, удовлетворяющих основные физиологические и социально-культурные потребности гражданина. С помощью этого показателя потом оценивают уровень жизни населения, формируют бюджет, обосновывают минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

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