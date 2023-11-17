В Татарстане могут побить рекорд по производству молока в 2023 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан планирует произвести более 2,1 млн тонн молока за 2023 год, что побьет прошлогодний рекорд. Об этом «Татар-информу» сообщили в Минсельхозпроде республики.

«Прогнозируем на 2023 год произвести молока по всем категориям хозяйств более 2 млн 100 тыс. тонн, в том числе по сельхозбъединениям и крестьянско-фермерским хозяйствам 1580 тыс. тонн», – рассказали в пресс-службе республиканского ведомства.

За январь-октябрь 2023 года во всех категориях хозяйств произведено почти 1,84 млн тонн молока. Это на 7,5% больше, чем за первые десять месяцев 2022 года.

В прошлом году Татарстан произвел 2 млн тонн молока-сырья – рекордный объем для республики. Благодаря этому регион прочно занимает первое место в России по производству молока, имея 6,2% от общего объема страны.

На субботнем совещании с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров заявил о стабилизации цен на молочном рынке в РТ.