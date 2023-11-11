Минсельхозпрод заявил о стабилизации цен на молочном рынке в Татарстане

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Ситуация на молочном рынке Татарстана стабилизировалась, наблюдается положительная динамика, заявил на совещании в Доме Правительства РТ глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

По его словам, суточное производство молока в республике выросло на 417 тонн в сравнении с показателями 2022 года. В день производители получают более 144 млн рублей – на 14,5 млн больше, чем годом ранее.

На сегодня средняя цена молока по сельхозформированиям составляет 29 рублей 47 копеек, что на 3,92 рубля выше июльского уровня. В то же время стоимость 1 кг продукции на 13,5% ниже, чем в октябре 2022 года. А цена реализации сырого молока в ЛПХ остается на 19% ниже, чем годом ранее, – 22,5 рубля.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.