В Татарстане могут оставить без господдержки хозяйства, не имеющие паспорта анализа почвы

В Татарстане хозяйства, не имеющие паспорта по анализу почвы, со следующего года могут перестать получать государственную поддержку. Об этом сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

«Мы со следующего года, наверное, даже прекратим поддерживать по растениеводству хозяйства, у которых нет паспорта по анализу почвы. Надо поддерживать тех, кто максимально грамотно подходит к земле. Потому что все это влияет на урожай», – сказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров отметил, что министерство просит аграриев проводить анализ почвы на микроэлементы каждые пять лет. И многие хозяйства республики такую работу проводят, добавил он.

Спикер также подчеркнул, что хозяйства, которые применяют агротехнологические мероприятия, получают высокий урожай. «Но кто-то не обращает на это внимание, у кого-то денежных средств не хватает, у кого-то – специалистов, а у кого-то – контроля. Соответственно, мы не достигаем того показателя, который хотим», – резюмировал он.

Татарстан в этом году произведет более 5 млн тонн зерна, о чем сообщал «Татар-информ».