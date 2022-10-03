Марат Зяббаров: Планировали собрать больше зерновых, но урожай все-таки хороший

Татарстан в этом году ожидал получить более высокий урожай зерновых, но из-за погоды собрать удалось меньше. Об этом сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

По словам главы Минсельхозпрода, погода была достаточно благоприятной, но все же аграриям не хватило дождей и прохлады в период «формирования колоса, особенно ярового клина». «Планировали собрать больше, чем получилось. Зерно оказалось немного щуплым и мелковатым. Но, на наш взгляд, урожай для республики все-таки собран хороший», – отметил он.

Зяббаров напомнил, что аграрии завершили сбор зерновых на полях республики. По предварительным данным, собрано 5 млн 335 тыс. тонн зерна в первоначальном весе. «Это показатель в бункерном весе. Ожидаем получить еще около 100 тыс. тонн зерна кукурузы, будет более 5,4 млн тонн. И с учетом доработки получим около 5,1 млн тонн зерновых в амбарах, на складах», – пояснил министр.

Он подчеркнул, что большую лепту в урожай этого года внесли Арский, Тетюшский, Буинский, Муслюмовский и Мензелинский районы, собравшие свыше 200 тыс. тонн зерна.

В этом году в республике планируют произвести 1 млн 650 тыс. тонн сахарной свеклы, 600 тыс. тонн масличных культур, более 800 тыс. тонн картофеля и 260 тыс. тонн овощей.