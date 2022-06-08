В Татарстане модернизируют все устаревшие элеваторы для зерна

В Татарстане ведется модернизация устаревших элеваторов. Об этом журналистам рассказал глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров.

«Устаревшие элеваторы модернизируются. До конца года мы совместно с министерствами и Ростехнадзором объезжаем всех, кто отвечает за качество зерна. Ежегодно мы выезжаем на осмотр элеваторов. В принципе, идет модернизация практически всех элеваторов республики», — сказал он.

Министр отметил, что общая емкость по хранению зерна в республике составляет 2,5 млн тонн зерна.

«У нас есть дополнительные склады, которые имеют хозяйства. Этот проект [Элеваторный комплекс "Свияжск-Зернопродукт"], если говорить по хранению, дает дополнительно 120-150 тыс. тонн хранения. Такой же проект планируется в Бугульме», — сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов запустил строительство элеватора «Свияжск-Зернопродукт» за 2,4 млрд рублей. Соглано планам, первые партии зерна элеватор примет в 2023 году, а выход на максимальную проектную мощность состоится в 2025 году.