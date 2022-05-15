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Ру Тат
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Общество
15 мая 2022  22:44
Наталья Шишова

В Татарстане модернизируют систему оповещения населения за 3 млн рублей

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МЧС РТ планирует модернизировать Региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

От заказчика требуется провести проектно-изыскательские работы (для последующей модернизации) за 180 дней. Стоимость заказа 3 млн 10 тыс. 440,90 рубля.

Заявки принимаются до 16 мая, итоги подведут 18-го.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в трех казанских детсадах появятся системы экстренного оповещения за 3,7 млн рублей.

 

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