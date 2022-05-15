В Татарстане модернизируют систему оповещения населения за 3 млн рублей

МЧС РТ планирует модернизировать Региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

От заказчика требуется провести проектно-изыскательские работы (для последующей модернизации) за 180 дней. Стоимость заказа 3 млн 10 тыс. 440,90 рубля.

Заявки принимаются до 16 мая, итоги подведут 18-го.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в трех казанских детсадах появятся системы экстренного оповещения за 3,7 млн рублей.