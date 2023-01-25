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Ру Тат
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Экономика
25 января 2023  19:43
Александр Хевронин

В Татарстане модернизируют 146 сельских почтовых отделений в этом году

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В 2023-м в Татарстане модернизируют 146 почтовых отделений в малых населенных пунктах республики. Об этом сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин на итоговой коллегии ведомства.

«В текущем году продолжится работа по ремонту сельских почтовых отделений. В программе модернизации уже определены 46 отделений почтовой связи в 24 муниципальных районах республики и прорабатывается включение еще 100 отделений», – рассказал глава министерства. 

Он отметил, что наиболее активно работа будет производиться в тех районах, где отделения переданы в федеральную собственность.

Коллегия Минцифры прошла сегодня в IT-парке имени Башира Рамеева. До начала заседания Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил музей, расположенный в технопарке.

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