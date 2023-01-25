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Общество
25 января 2023  14:36

Минниханов поделился фотографиями из музея Башира Рамеева в ИТ-парке Казани

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Минниханов поделился фотографиями из музея Башира Рамеева в ИТ-парке Казани
фото: телеграм-канал Президента Татарстана Рустама Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил музей Башира Рамеева, расположенный в новом ИТ-парке в центре Казани. В своем телеграм-канале он показал миниатюрную композицию в виде ЭВМ.

«Посетили музей Башира Рамеева в новом ИТ-парке, названном в его честь. А вы знали, что именно благодаря Баширу Рамееву — создателю отечественного ЭВМ — заработал вычислительный центр космодрома Байконур?» — говорится в сообщении.

Напомним, что ИТ-парк открылся 30 августа 2022 года. Технопарк – третий в Татарстане – разместился в здании бывшей обувной фабрики «Спартак», а также новом здании по соседству.

 

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