В Татарстане международный миграционный прирост сократился более чем вдвое

По итогам первого полугодия 2024 года в Татарстане международный миграционный прирост уменьшился почти на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2023 года (1180 человек по сравнению с 2508). Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.

Вместе с тем в месячном выражении международный миграционный прирост за июнь увеличился почти на 1,5% (с 1163 человек по итогам января — мая до 1180).

В целом же за первое полугодие в Татарстан прибыли 4442 иностранца (в том числе 4044 гражданина стран СНГ), а убыли — 3262 (в том числе 2793 представителя ближнего зарубежья).

Из других регионов России в республику за шесть месяцев приехали 11 296 человек по сравнению с 11 236 за аналогичный период 2023-го, тогда как покинули ее 9418 человек по сравнению с 9469 в прошлом году.

В результате внутрироссийский миграционный прирост увеличился более чем на 6,2% год к году (1878 человек по сравнению с 1767 за первое полугодие 2023-го). За месяц он вырос более чем на 31,5% (с 1428 человек в январе — мае).

Ранее заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова рассказала, что в Татарстана трудятся примерно 50 тыс. иностранных граждан.