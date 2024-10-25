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В Татарстане местами температура опустится до +4 градусов днем
В пятницу, 25 октября, в некоторых «уголках» Татарстана пройдет небольшой дождь. Ветер, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ожидается западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Минимальная температура воздуха днем составит +4 градуса, но может, как ожидают синоптики, подняться и до +9 градусов.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал теплой погоду в Казани. Напомним, гость прилетал в столицу РТ, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
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