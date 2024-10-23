Рахмон о погоде в Казани: «Хорошая погода, а передавали, что снег идет!»

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, прилетевший на саммит БРИКС, оценил аномально теплую погоду в Казани, которая установилась в эти дни.

«Хорошая погода, а передавали, что снег идет!» — сказал он сопровождавшим его Премьер-министру Татарстана Алексею Песошину и мэру Казани Ильсуру Метшину.

«Вы солнце привезли в Казань, в Татарстан, в Россию!» — пошутил казанский градоначальник.

Прошлый визит Рахмона в Казань пришелся на февраль, когда лидер прилетал на открытие «Игр будущего».