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Рахмон о погоде в Казани: «Хорошая погода, а передавали, что снег идет!»
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, прилетевший на саммит БРИКС, оценил аномально теплую погоду в Казани, которая установилась в эти дни.
«Хорошая погода, а передавали, что снег идет!» — сказал он сопровождавшим его Премьер-министру Татарстана Алексею Песошину и мэру Казани Ильсуру Метшину.
«Вы солнце привезли в Казань, в Татарстан, в Россию!» — пошутил казанский градоначальник.
Прошлый визит Рахмона в Казань пришелся на февраль, когда лидер прилетал на открытие «Игр будущего».
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