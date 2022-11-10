В Татарстане меры поддержки мобилизованных распространят на семьи добровольцев

Власти Татарстана хотят распространить меры поддержки семей мобилизованных на родственников добровольцев и сотрудников Росгвардии, участвующих в специальной военной операции на Украине, командированных сотрудников МВД по РТ и Управления ФСБ по РТ, а также на семьи погибших участников спецоперации.

Проект соответствующего постановления Кабинета Министров РТ опубликован на портале Правительства республики. Документ подготовило Министерство труда, занятости и социальной защиты региона. Изменения предполагается внести в действующее постановление Кабмина от 20 октября, которое устанавливает меры поддержки для семей призванных из запаса в ходе частичной мобилизации.

В частности, пенсионеры должны получать первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение. Для семей с новорожденными предусмотрены подарочные комплекты детских принадлежностей без учета среднедушевого дохода.

Родственники военных пожилого возраста и инвалиды первой и второй групп могут бесплатно получить социальные услуги на дому. Также семьи участников спецоперации получают преимущественное право при приеме в органах социального обслуживания — домах-интернатах для престарелых, инвалидов и граждан с психическими расстройствами. Для школьников предназначено бесплатное двухразовое питание.

Пока проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. Она завершится 16 ноября.

Еще в октябре в Татарстане ввели единовременную выплату в 20 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка жителя республики, призванного из запаса по мобилизации. Позднее, 7 ноября, Президент РТ Рустам Минниханов поручил установить аналогичную выплату для детей добровольцев.