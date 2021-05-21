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Ру Тат
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21 мая 2021  15:54
Надежда Гордеева

В Татарстане мероприятия по случаю Курбан-байрама пройдут с соблюдением антиковидных мер

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В Татарстане все мероприятия по случаю празднования Курбан-байрама пройдут с соблюдением антиковидных мер. Об этом заявил председатель центральной ревизионной комиссии Духовного управления мусульман РТ Рустам хазрат Валиуллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«На тот размах празднования, который был в прошлые годы, повлияла ситуация с пандемией [коронавируса]. Поэтому все мероприятия, которые запланированы в день Курбан-байрама в Татарстане, пройдут строго с соблюдением санитарных требований», — сказал спикер. 

Рустам хазрат Валиуллин отметил, что максимальное количество мероприятий пройдет на улице. «В молельных залах требуем соблюдения масочного режима. Должна соблюдаться социальная дистанция между посетителями», — добавил он.

Говоря об истории Курбан-байрама, спикер подчеркнул, что «с годами этот праздник трансформировался и превратился в событие, духовно объединяющее нацию». 

Один из двух главных мусульманских праздников, Курбан-байрам, в этом году верующие будут отмечать 20 июля.

#курбан-байрам
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