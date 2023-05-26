В Нижнекамске мечеть и церковь соединят навесным мостом

Фото: t.me/gradosovet

В Нижнекамске собираются построить на въезде в город православный храм и мечеть, соединив их навесным мостом и возведя таким образом «Духовные ворота». Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный архитектор Нижнекамска Равиль Сафиуллин.

По замыслу архитектора, левый и правый променад необходимо соединить над проспектом Вахитова пешеходным мостом с организацией смотровой площадки и, используя перепад по рельефу, создать стилобат с возможностью разместить там вспомогательные помещения.

Два храма, мусульманский и православный, должны быть выдержаны «в единых композиционных приемах (цвет, материал)» и в едином «масштабе архитектурных членений».

Сейчас совместно с религиозными организациями ведется поиск архитектурных решений, которые устроили бы верующих. «Готов архитектурно-градостроительный облик комплекса. Здесь пока условно показаны объемы храмов», — пояснил Равиль Сафиуллин.

При этом он уточнил, что низина реки Омшанки, где должны появиться храмы, — это не только въезд, но и край города. Здесь проходит граница санитарно-защитной зоны, и застройка дальше не пойдет.

Осенью прошлого года мусульмане и христиане Нижнекамска вместе заложили стелы в знак будущего строительства мечети и церкви, о чем сообщал «Татар-информ».

Фото, видео: t.me/gradosovet.