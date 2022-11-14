В Нижнекамске состоялась закладка стел под строительство мечети и церкви

В Нижнекамске состоялась закладка стел под строительство будущих культовых зданий — мечети и православного храма. Планируется, что в будущем на проспекте Вахитова по разные стороны дороги появятся два духовных центра.

Решение о строительстве этих центров было принято после консультаций с духовенством республики. «Это будут не просто культовые объекты, а центры возрождения, духовного развития», — заявил глава района Рамиль Муллин.

В закладке камня для мечети приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и имам-мухтасиб Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов. Ее возведут на пустыре со стороны улицы Чабьинская. Название «Сәлам» выбрано не случайно: мечеть будет первым зданием, которое будут видеть путники при въезде в Нижнекамск.

На торжественном событии Рамиль Муллин призвал благодарить Всевышнего за все блага, которые сегодня имеют люди, а Камиль хазрат Самигуллин прочел молитвы.

Освящение креста на месте строительства храма Святого Спиридона прошло при участии митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Храм Святителя Спиридона Тримифунтского расположится на пустыре перед ТЦ «Магнит». Митрополит Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание храма.

«Благословляется камень сей окроплением воды священной в непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца, Сына и Святого Духа. Основывается церковь во славу Господа Бога», — произнес архиерей.

Строительство духовных центров будет осуществляться за счет пожертвований прихожан.

Кроме того, сегодня в Нижнекамске проходит панельная дискуссия, где обсуждается духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Участники встречи, по данным организаторов, обсуждают «вопросы духовности, патриотизма и развития территории».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске почтили память первостроителя города химиков Евгения Королева.