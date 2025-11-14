news_header_top
Общество 14 ноября 2025 09:29

Мечеть начала XX века под Нижнекамском претендует на статус объекта культурного наследия

В селе Нижние Челны Нижнекамского района рассматривается вопрос о включении в реестр памятников архитектуры мечети, построенной в 1902–1903 годах на средства Мустафы хазрета Сайдашева — представителя известной купеческой династии Казани, внесшей заметный вклад в общественную и религиозную жизнь губернии конца XIX – начала XX веков.

Сооружение является образцом поволжской двухзальной татарской мечети с минаретом, первоначально располагавшимся на крыше. Построенная из бутового камня, мечеть представляет историческую, научную и художественную ценность и относится к редким религиозным постройкам такого типа, сохранившимся в Татарстане.

Несмотря на утрату минарета в 1930-е годы, здание сохранило свои формы и пространственную композицию. За более чем вековой период оно служило разным нуждам: здесь размещались школа, склад в военные годы, затем сельский клуб.

Теперь у мечети появился шанс на получение официального статуса объекта культурного наследия, что позволит обеспечить ее сохранение и дальнейшую защиту.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#нижнекамский район #объект культурного наследия
