В Татарстане лесовосстановление к площади вырубленных деревьев достигло 163%

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Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений достигло 163%. Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов в Государственном Совете РТ.

«Лесовосстановительные работы в этом году проведены на площади 3,6 тыс. га, в том числе искусственное лесовосстановление – на 1419 га», – рассказал докладчик на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

По его словам, для лесовосстановления в этом году заготовлено 11,5 тыс. кг семян основных пород деревьев, в том числе хвойных – свыше 700 кг.

Ранее сообщалось, что в Татарстане по национальному проекту «Экология» за 2023 год восстановили леса на 3615 гектарах площади. Нацпроекты реализуются в республике и по всей стране с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.