В Татарстане компенсируют расходы на содержание переселенцев из Украины, ДНР и ЛНР

Власти Татарстана предоставят компенсации за расходы на размещение и питание вынужденных переселенцев из Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Еще в марте 2022 года для Татарстана была установлена квота в 1020 вынужденных переселенцев. Впоследствии, летом, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить республике 35,1 млн рублей, чтобы компенсировать расходы на прием беженцев с Украины, из Луганской и Донецкой народных республик.

Из документа следует, что возмещение затрат организаций, на базе которых организованы пункты размещения переселенцев, производится в размере до 913 рублей в сутки за проживание одного человека в пунктах временного размещения и до 415 рублей за питание.

На компенсации могут претендовать в общей сложности 11 компаний и индивидуальных предпринимателей. Это, в частности, гостиница «Второй Дом», гостинично-жилищный комплекс АО «Кварт», хостел «Экспресс», санаторий «Васильевский», санаторий «Жемчужина» и другие.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане переселенцы из Херсона получат соцвыплаты на покупку жилья.