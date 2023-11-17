В Татарстане с начала года браконьеры нанесли ущерб биоресурсам почти на 2 млн рублей

В Татарстане за десять месяцев этого года было возбуждено 92 уголовных дела по фактам браконьерства, по 69 делам вынесены обвинительные приговоры. Об этом сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев на заседании президиума парламента.

«По решению судов за десять месяцев изъяты четыре ружья, лодка и лодочный мотор. Предъявленный ущерб составил более 1,7 млн рублей, взыскано 93%», — рассказал депутат.

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам провели 950 выездных обследований. В результате 780 нарушителей привлечены к административной ответственности. По вынесенным постановлениям наложено штрафов на сумму более 1,5 млн рублей, из которых взыскано 93%.

Парламентарий представил результаты мониторинга положений Экологического кодекса РТ в части охраны животного мира.

«Проведенные в рамках мониторинга мероприятия позволяют сделать вывод о том, что каких-то серьезных сложностей с реализацией Экологического кодекса нет, внесение изменений не требуется», — констатировал Хамаев.