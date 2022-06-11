В Татарстане капремонт школ выполнен почти наполовину

В Татарстане на 44% выполнен капитальный ремонт школ и школ-интернатов. Работы выполняются в 92 образовательных учреждениях из 119 запланированных на этот год. Две школы в Буинском и Верхнеуслонском районах уже приведены в порядок. Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами Татарстана провел Президент РТ Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Всего в 2020 году в Татарстане предполагается отремонтировать 314 учебных заведений, причем наибольшая доля федерального и республиканского финансирования приходится на общеобразовательные учреждения.

Ремонт детских садов ведется по республиканской программе, в целом работы выполнены на 40%. Одно дошкольное учреждение в Набережных Челнах уже отремонтировано.

Кроме того, по республиканской программе ремонта пищеблоков приводятся в порядок 129 школьных столовых. Выполнение строительно-монтажных работ составляет 5%. Ремонт ресурсных центров осуществлен на 46%, отметил докладчик.

Помимо этого, в текущем году будут отремонтированы 56 учреждений здравоохранения, из которых 32 относятся к первичному медицинскому звену. Работы выполнены на 53%. Девять объектов приведены в порядок, включая два в Заинске и один в селе Верхний Услон.

По республиканской программе капитального ремонта медицинских стационаров выполнено 64% работ. Также на 49% осуществлены работы по приведению в порядок сельских домов культуры и на 46% — образовательных учреждений культуры. Завершен капремонт объекта в селе Дубъязы Высокогорского района, добавил глава Минстроя РТ.