В Татарстане капремонт многоквартирных домов завершили на 94%

В Татарстане программу капремонта многоквартирных домов выполнили на 94%. Об этом сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства республики.

По словам спикера, на сегодняшний день завершен ремонт в 427 домах. За последние 14 дней подрядные организации сдали 64 объекта в 19 районах Татарстана. На данный момент ремонт продолжается в 322 домах в 22 муниципальных образованиях.

Также близится к завершению реализация программы ремонта 25 поликлиник. Работы продолжаются еще на 4 объектах. В сфере образования ремонтируют один детсад (готовность – 82%).

Ранее татарстанцам объяснили, почему некоторые жители получили от «Татэнергосбыта» отдельные квитанции за капитальный ремонт.