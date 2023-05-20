В Татарстане капремонт многоквартирных домов выполнен на 41%

В Татарстане капитальный ремонт жилых многоквартирных домов выполнен на 41%, строительно-монтажные работы ведутся на 620 объектах. Об этом рассказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства региона, которое провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По словам докладчика, этап торгов прошли 730 объектов. При этом в 13 домах предусмотрено как выполнение строительно-монтажных работ, так и замена лифтов.

На 83 объектах сейчас проводится замена 210 лифтов. Более чем на 70% отремонтированы 133 дома, отметил министр.

Полностью завершены работы на 21 объекте. Они расположены в Нижнекамском районе (пять домов), в Аксубаевском, Апастовском, Бугульминском, Зеленодольском, Сармановском районах и городе Набережные Челны (по два дома), а также в Лаишевском, Лениногорском, Мензелинском и Сабинском районах (по одному).

Стоит отметить, что всего за 15 лет в республики отремонтировали 11,6 тыс. домов за 83 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ремонт ресурсных центров и поликлиник в Татарстане почти достиг экватора.