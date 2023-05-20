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Ремонт ресурсных центров и поликлиник в Татарстане почти достиг экватора
По республиканским программам капремонта в Татарстане активно обновляются соцобъекты, в том числе почти наполовину выполнен ремонт девяти ресурсных центров. Также экватор перешагнул ремонт учреждений здравоохранения первичного звена, сообщил глава республиканского Минстроя Марат Айзатуллин на совещании в Кабмине РТ.
В сфере образования ремонтируются пять детсадов, 42 школы и школы-интернат. Кроме того, в 26 учреждениях проводятся антитеррористические мероприятия, еще в 143 школах будут отремонтированы спортзалы по ФП «Успех каждого ребенка», сообщил министр.
«В звене среднего профессионального образования обновятся девять ресурсных центров и четыре общежития, – добавил он. – По образовательным учреждениям выполнение составляет 32%. Почти наполовину – на 45% – выполнены работы по капитальному ремонту девяти ресурсных центров».
В отрасли здравоохранения по трем программам ремонтируются 118 объектов первичного звена и 31 стационар (149 объектов). Так, обновление объектов первичного звена достигло уже 46%, стационарных – 45%, передает доклад министра пресс-служба Раиса РТ.
«Работы ведутся на 26 объектах. На этой неделе завершены работы по инфекционной больнице в Казани», – напомнил Айзатуллин.
Также он напомнил, что по республиканским программам в Татарстане ремонтируется 35 культурных учреждений, в том числе сельские дома культуры, 28 объектов в сфере молодежной политики, в том числе шесть детских оздоровительных лагерей и десять центров психолого-педагогической помощи.
Что касается многоквартирных домов, то работы сегодня ведутся на 620 объектах, в том числе в 83 домах идет замена 210 лифтов, сообщил министр. При этом на 133 объектах объем работ превысил 70%. Напомним, за 15 лет в Татарстане отремонтировали 11,6 тыс. домов на 83 млрд рублей.
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