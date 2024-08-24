В Татарстане капитальный ремонт школ выполнен на 94%

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В Татарстане работы по капитальному ремонту школ и образовательных центров выполнены на 94% от плана. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В частности, на завершающейся неделе окончен капремонт девяти объектов: трех в Казани, двух в Заинске и по одному — в Арске, Чистополе, Набережных Челнах и Альметьевском районе.

При этом всего в Татарстане ремонтируются 185 объектов сферы образования. Капремонт дошкольных образовательных учреждений выполнен на 96%. На текущей неделе завершены работы в восьми детсадах, находящихся в Тюлячинском, Чистопольском, Сабинском, Высокогорском, Агрызском, Кукморском, Атнинском и Дрожжановском районах, отметил докладчик.

Работы по ремонту 94 пищеблоков выполнены на 97%. За последние две недели приведены в порядок 34 столовых в 17 муниципалитетах республики.

Кроме того. на 98% закрыта программа по ремонту четырех ресурсных центров. За прошедшие две полмесяца завершены работы на одном из таких центров в Нижнекамске.

На таком же уровне находится выполнение строительно-монтажных работ по ремонту 15 студенческих общежитий. На этой неделе приведены в порядок два общежития — в Казани и Болгаре.

В текущем году также должны быть капитально отремонтированы 138 медицинских объектов. На финишную прямую вышел ремонт 82 фельдшерско-акушерских пунктов — выполнение строительно-монтажных здесь достигло 98%. Сданы 78 объектов. В частности, за две недели приведены в порядок десять ФАПов в Заинском, Атнинском, Аксубаевском, Тюлячинском и Мамадышском районах.

Общее выполнение работ по ремонту 25 поликлиник равняется 94%. За неделю сданы два объекта в Казани. Помимо этого, на 77% выполнен капремонт 31 стационара. На неделе был сдан один объект — тоже в столице РТ, уточнил руководитель Минстроя Татарстана.