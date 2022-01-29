В Татарстане капитально отремонтируют 769 многоквартирных домов

За текущий 2022 год в Татарстане планируется провести капитальный ремонт в 769 многоквартирных жилых домах общей площадью 4,7 млн кв. метров. Объем финансирования программы составляет 6 млрд 441 млн рублей, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Провел совещание, организованное в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов, Президент Татарстана Рустам Минниханов. Принял в нем участие и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, из числа программ строительства и капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, модернизации ЖКХ Кабмин Татарстана утвердил 22. При этом три программы находятся в работе, проекты распоряжений Правительства по двум — на межведомственном согласовании, а по четырем — уже в самом Кабмине.

Отдельно глава Минстроя Татарстана упомянул низкую динамику предоставления муниципалитетами документов в Фонд ЖКХ РТ для дальнейшего формирования аукционных лотов на проведение капремонта. «Не представлены документы на 177 многоквартирных домов, расположенных в четырех муниципальных образованиях», — пояснил он.

Продолжается обновление парка специальной коммунальной техники муниципальных районов, системно реализуемое начиная с 2017 года. За первые три года муниципалитеты получили по договорам аренды 360 машин общей стоимостью 1 млрд 517,2 млн рублей, отметил министр.

В 2021 году были заключены контракты на поставку 155 единиц спецтехники за 1 млрд 125,4 млн рублей. На сегодняшний день в районы передано 69 машин, поставка остальных запланирована по графику в течение следующих трех месяцев, добавил Айзатуллин.