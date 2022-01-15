В 2022 году в РТ реализуют 44 республиканские программы строительства и капремонта

В 2022 году в Татарстане планируют реализовать 44 республиканские программы строительства и капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В целом в текущем году строители должны сдать 2 млн 755 тыс. кв метров жилья. Это — показатель на 2022 год с учетом объемов, утвержденных для республики Минстроем России на перспективу до 2030 года. Более половины от этого объема — 1 млн 681 тыс кв метров — приходится на индивидуальное жилищное строительство», — пояснил Айзатуллин.

По словам министра, инвестиционная программа Госжилфонда включает в себя строительство общей площадью 150 тыс кв метров.

Для отдельных категорий граждан в 2022 году будут реализованы 4 программы обеспечения жильем. Определены получатели жилья — 679 семей. Сейчас Министрой РТ совместно с муниципалитетами ведет актуализацию учетных дел семей-получателей.

Как рассказал министр, 6 миллиардов 441 миллион рублей определили на финансирование программы капитального ремонта многоквартирных домов. Капремонт должен затронуть 769 объектов общей площадью 4 млн 700 тысяч квадратных метров.

В программу «Наш двор» 2022 года предварительно включили 1 039 дворов. Список придомовых территорий пока уточняется.

Министр также сообщил, что на сегодня распоряжениями Правительства РТ утверждена 21 республиканская программа, еще 10 находится на рассмотрении.