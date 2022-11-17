В Татарстане к зиме подготовили 1148 единиц снегоуборочной техники

Для содержания автодорог зимой в Татарстане подготовлены 1148 единиц снегоуборочной техники и 470 тыс. тонн противогололедных материалов. Об этом сообщил журналистам в Алексеевском районе начальник управления автомобильных дорог Миндортранса РТ Олег Казеннов.

«В распоряжении дорожных организаций имеются 336 комбинированных дорожных машин, 131 единица грейдеров, а также бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, тракторы, самосвалы. В основном используется техника российского производства, поскольку в нашей стране есть производители самосвальной техники, бульдозеров и автогрейдеров», – рассказал спикер.

Казеннов добавил, что подрядные организации заготовили противогололедные материалы на год, в том числе 26 тыс. тонн чистой соли. Для борьбы с гололедом используется песок, который добывается в республике, и техническая соль, поставляемая из карьеров Кировской области, уточнил он.

«Сейчас все дорожные организации заняты содержанием автомобильных дорог регионального и федерального значения, готовы к зиме. И уже работают в зимнем режиме», – отметил начальник управления министерства.

По его словам, в республике десять организаций занимаются обслуживанием дорог и 14 – содержанием искусственных сооружений.

На совещании в Доме Правительства Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить надлежащее состояние дорог, дворов и объектов улично-дорожной сети в зимний период, о чем сообщал «Татар-информ».