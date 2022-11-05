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Ру Тат
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Транспорт
5 ноября 2022  12:08

Минниханов поручил обеспечить надлежащее состояние дорог в РТ зимой

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Миндортранс РТ, Минстрой РТ, главы районов и организации должны обеспечить надлежащее состояние дорог, дворов и объектов уличной сети в зимний период. С таким поручением к ведомствам обратился Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, руководитель РТ обязал их сформировать резерв для оперативного реагирования, чтобы избежать ЧП в критические погодные условия.

«В зоне особого контроля должны быть вопросы предупреждения дорожно-транспортных происшествий, а также обеспечение условий для бесперебойного проезда школьных и пассажирских автобусов, автомобилей скорой медицинской помощи, пожарных машин и другой спецтехники, — заявил Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ. — Нужно своевременно информировать население об изменениях погодных условий и дорожно-транспортной обстановке».

#Рустам Минниханов #дороги
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