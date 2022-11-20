Туман и гололедица ожидаются в Татарстане

Завтра, 21 ноября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее достаточно морозная погода, хотя температурный фон немного повысится. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Ночью местами прогнозируется небольшой снег, тогда как днем существенные осадки маловероятны. В ночные и утренние часы кое-где, включая Казань, опустится туман.

Будет дуть слабый до умеренного восточный и северо-восточный ветер. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в темное время суток составит от 5 до 10 градусов ниже нуля, при прояснениях — до -15 градусов (в столице РТ — от -7 до -9 градусов, при прояснениях — до -11). В дневные часы воздух прогреется -2, -7 градусов (в Казани — до -3, -5).