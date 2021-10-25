К середине недели в Татарстане ожидается небольшое потепление

В середине этой недели в Татарстане вновь немного потеплеет. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 26 октября, в республике сохранится облачная с прояснениями погода. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, прогнозируется сильный порывистый ветер. Столбики термометров днем не поднимутся выше 6 градусов тепла, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

В среду, 27-го числа, осадки маловероятны. При этом температурный фон повысится. Ожидается +1, -4 градуса в ночные часы и +3, +8 градусов — в дневные, отмечают синоптики.

Впрочем, уже в четверг, 28-го числа, теплый атмосферный фронт принесет в регион небольшие осадки в виде дождя, ночью местами — с мокрым снегом. Температура воздуха составит +4, -1 градус в темное время суток и по-прежнему +3, +8 градусов — в светлое.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 29 и 30 октября, временами вероятны осадки смешанного характера в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.

Температура воздуха понизится. Она составит +2, -3 градуса ночью и +1, +6 градусов днем 29-го числа, -1, -6 и +2, +7 градусов соответственно ночью и днем 30-го числа.