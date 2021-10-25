Синоптики Татарстана предупреждают о сильном ветре и заморозках до -6 градусов

Завтра, 26 октября, на территории Татарстана сохранится установившаяся ранее достаточно прохладная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Ночью существенные осадки маловероятны, днем местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Умеренный северо-западный ветер со временем поменяет направление на юго-западное. При этом он иногда будет усиливаться до 15–17 м/с (в Казани — до 15 м/с), отмечают синоптики.

Температура воздуха в ночные часы составит по Татарстану от -1 до -6 градусов (в столице региона — до -3). В светлое время суток воздух прогреется до +1, +6 градусов. Прохладнее всего будет на юго-востоке республики.