В Татарстане к отопительному сезону подготовлено 99% котельных

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В Татарстане в рамках подготовки к отопительному периоду 2023-2024 года подготовлено 3 208 котельных – это 99%. Об этом министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин доложил сегодня на совещании в Доме Правительства, передает пресс-служба Раиса РТ.

Отмечается, что в жилфонде паспорта готовности оформлены на 17 708 многоквартирных домов из 17 829, что также составляет 99%. При этом на сегодняшний день полностью готовы к холодному сезону объекты образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, сфере молодежной политики и спорта.

На предыдущем совещании Раис Рустам Минниханов заявил, что Татарстан должен быть подготовлен к отопительному сезону к 15 сентября.