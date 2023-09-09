Минниханов поручил Минстрою к 15 сентября полностью подготовиться к отопительному сезону

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Татарстан должен быть полностью подготовлен к отопительному сезону к 15 сентября. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ, главам районов и городов, отраслевым министерствам и ведомствам необходимо в кратчайшие сроки подготовить все объекты к отопительному периоду. Крайний срок – 15 сентября, – поручил руководитель республики. – Мы должны быть готовы запустить тепло при наступлении холодов. В первую очередь, это социальные объекты – больницы, школы, детсады, интернаты».

На совещании 25 августа глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин докладывал, что паспорта готовности к отопительному сезону в жилфонде оформлены на 16 241 многоквартирный дом из 17 815, что составляет 91%.