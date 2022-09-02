В Татарстане к отопительному сезону подготовлено 94% домов и 99% котельных

В Татарстане к предстоящему отопительному периоду 2022-2023 годов подготовлены 16 616 многоквартирных домов из 17 683, что составляет 94,0%, и 3085 котельных — 99% от общего их числа.

Такие данные на совещании в Доме Правительства РТ привел министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин. Он сослался на сведения, внесенные муниципальными районами в систему «Мониторинг жилищного фонда», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Совещание в формате видеоконференции со всеми муниципалитетами Татарстана провел Президент РТ Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

При этом, по словам главы Минстроя, из образовательных учреждений к отопительному сезону подготовлены 3265 объектов (99,4%), из учреждений здравоохранения — 1976 (99,2%), а из 1964 учреждений культуры — 1928 (98,2%).

При этом продолжаются работы на пяти спортивных объектах из 254 (общая готовность оценивается в 98%) и на трех объектах молодежной политики из 106 (готовность равняется 97,2%).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за пять лет долги жителей Татарстана за ЖКХ выросли на 3,1 млрд рублей.