За пять лет долги жителей Татарстана за ЖКХ выросли на 3,1 млрд рублей

В Татарстане общая задолженность населения за поставленные жилищно-коммунальные услуги на 1 августа 2022 года равнялась 8,7 млрд рублей. За последние пять лет она увеличилась на 3 млрд 132 млн рублей.

Соответствующие данные привел на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

При этом в июле текущего года уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в среднем по Татарстану составил 100,4%, отметил докладчик.

За период с января по июль 2022 года собираемость платежей в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 0,1% — до 98,0%. Среднегодовой уровень равен 98,9%, добавил министр.

Айзатуллин также уточнил, что доля платежей в электронном формате в общем объеме достигла 70,2%.

Совещание в формате видеоконференции со всеми муниципалитетами Татарстана провел Президент РТ Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.