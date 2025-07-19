В Татарстане к концу 2025 года по нацпроекту установят 159 базовых станций

По национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в Татарстане к концу 2025 года планируется установить и модернизировать в общей сложности 159 базовых станций, что значительно сократит цифровой разрыв между городом и селом в Республике Татарстан.

В результате нововведений 33 тысячи жителей получат качественный мобильный доступ в интернет.

Как отметил, Министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин, с начала года уже построено 70 станций мобильной связи. Это дало доступ к качественному интернету более 40 тысячам жителей республики. По его словам, Раис Татарстана Рустам Минниханов уделяет большое внимание устранению цифрового неравенства в республике.

«Благодаря поддержке Рустама Минниханова мы продолжаем работать над тем, чтобы каждый житель республики, независимо от места проживания, имел равные возможности доступа к современным цифровым технологиям и услугам», - отметил Хайруллин.

На второе полугодие намечено подключение еще 89 населенных пунктов с инвестициями в 534 млн рублей. Базовые станции размещены в местах наилучшего приема и передачи сигнала, что обеспечивает возможность пользоваться интернетом на всей территории поселений.

Согласно документам, вышки установлены в населенных пунктах: Сосново и Байтуганово (Агрызский район), Ильбяково и Мяндей (Азнакаевский район), Сунчелеево и Тарханка (Аксубаевский район), Верхнее Яхшеево (Актанышский район), Татарское Ахметьево (Алькеевский район), Бикасаз (Альметьевский район)

Также вышки установлены в селах Арского, Бугульминского, Буинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Дрожжановского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Кукморского, Лаишевского, Лениногорского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Пестречинского, Сабинского, Спасского, Тукаевского, Черемшанского, Чистопольского и Ютазинского районов.

При включении деревень и сел в программу учитывается мнение граждан, которые голосуют на портале «Госуслуги» за подключение своих населенных пунктов к мобильной сети. По результатам голосования лидерами стали Кулмакса и Уська (Нижнекамский район), Черки-Дюртиле (Буинский район), Средние Нырты (Сабинский район) и Юкачи (Мамадышский район).

За последние три года было установлено 274 станции, охватившие около 40 тысяч жителей.