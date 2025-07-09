В малых населенных пунктах РТ запустили 70 базовых станций мобильной связи

В Татарстане сегодня запустили 70 базовых станций мобильной связи в малых населенных пунктах республики по проекту устранения цифрового неравенства. Участие в мероприятии принял Раис РТ Рустам Минниханов.

«Для нас это очень важная работа. Искренние слова благодарности Правительству и Минцифры России», – сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что до конца года еще в 89 малых населенных пунктах появится интернет.

«Наверное, особенно молодежь это почувствует. Сельчане будут иметь те же возможности, что и жители городов. Проект очень нужен, необходимо довести эту работу до логического завершения», – отметил он.

В России реализуется федеральная программа по устранению цифрового неравенства между городским и сельским населением. По ней в сельских населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек устанавливаются базовые станции LTE.

В 2022 году благодаря этой программе жители 21 населенного пункта впервые получили доступ к мобильному интернету.

В 2023 году проведены работы по устранению цифрового неравенства, установлены базовые станции в 77 населенных пунктах в 30 районах Татарстана. Все 77 базовых станций введены в эксплуатацию.

В 2024 году установлено 17 базовых станций в 11 районах республики.

Благодаря программе на сегодня в 185 малонаселенных пунктах установлены базовые станции мобильного Интернета LTE. Качественные услуги уже получили более 35 тыс. татарстанцев.