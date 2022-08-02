В Татарстане к концу года появится 81 новая электрозаправочная станция

В Татарстане планируется закончить строительство 81 электрозарядной станции до конца этого года. Об этом сообщил заместитель генерального директора по технологическому присоединению «Сетевой компании» Вадим Лукин на пресс-конференции, посвященной развитию электросетевого комплекса в республике.

«У нас уже установлено 14 электрозарядных станций, которые мы постарались локализовать на основных магистралях, но к концу года мы планируем довести их число до 95», – сказал Лукин.

Он добавил, что новые электрозаправочные станции позволят быстро зарядить электромобиль. Так, чтобы зарядить автомобиль с нуля до 80% потребуется около 20 минут.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан вошел в десятку крупнейших региональных рынков электромобилей в 2021 году.