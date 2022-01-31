Татарстан вошел в десятку крупнейших региональных рынков электромобилей в 2021 году

Татарстан занял шестое место среди регионов России по количеству купленных жителями в 2021 году электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба аналитического агентства «Автостат».

Всего за прошедший год в республике было приобретено 63 электрокара. При этом по всей стране куплено более 2,2 тыс. электромобилей, что в 3,1 раза больше по сравнению с 2020 годом.

Больше всего граждане России интересуются маркой Tesla — за последний год куплено 736 таких машин. Чуть более четверти от общего количества купленных электромобилей приходится на Porsche — 581 машина. Следующими по популярности брендами стали Audi с 387 электрокарами и Nissan с 131.

Эксперты аналитического агентства отмечают, что рынок электрокаров в России растет начиная с 2017 года, однако столь резкий скачок интереса к этому виду транспорта пришелся только на 2021-й.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что количество покупок новых автомобилей в татарстанских салонах в прошлом году уменьшилось на 7% по сравнению с 2020 годом.