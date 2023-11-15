Татарстан попал в топ-5 регионов РФ по вводу жилья

Татарстан занял пятое место среди российских регионов-лидеров по вводу жилья. За 10 месяцев 2023 года в республике ввели в эксплуатацию почти 3 млн «квадратов», пишет ТАСС со ссылкой на статистику Росстата.

Первое место в этом топе заняла Московская область (9,5 млн квадратных метров). На втором месте Краснодарский край (5,8 млн «квадратов»), а третье место заняла Москва (5,1 млн). РТ также обогнала по объему Ленинградская область (3,5 млн).

Всего в РФ за вышеупомянутый период ввели 86,2 млн квадратных метров — это на 1,8% меньше, чем за тот же срок 2022 года.

До этого Президенту РФ Владимиру Путину докладывали, что в 2023 году в стране планируют ввести 104 млн «квадратов» жилья. О таких планах российскому лидеру сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.