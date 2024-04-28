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В Татарстане изымут почти два гектара земель для реконструкции съезда с трассы М7
В Зеленодольском районе Татарстана шесть земельных участков общей площадью 17 722 кв. метра изымут для реконструкции дороги регионального значения М7 «Волга» — Луговой — Бритвино. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Приводить в порядок будут участок дороги км 2+315 — км 6+010. Четыре из шести изымаемых участков площадью 15 418 кв. метров принадлежат сельскохозяйственной компании — АО «Авангард».
Еще два изымаемых участка в поселке городского типа Нижние Вязовые площадью 998 и 1306 кв. метров принадлежат физическим лицам.
Во всех случаях речь идет не о полном, а о частичном изъятии земель: общая площадь шести участков, часть территории которых окажется использована для государственных нужд, составляет 4 832 062 кв. метра.
В тридцатидневный срок Минземимущество РТ должно направить собственникам соглашения об изъятии, им выплатят возмещения. Размер возмещений определит Главтатдортранс. Если собственники откажутся подписать соглашения, вопрос изъятия земель будет решен в судебном порядке.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане изымут более пяти гектаров земель для реконструкции двух региональных дорог.
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