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В Татарстане изымут более 5 га земель для реконструкции двух региональных дорог
Власти Татарстана изымут земельные участки в Алексеевском и Камско-Устьинском районах для ремонта дорог регионального значения. Соответствующие постановления опубликованы на официальном портале правовой информации РТ.
Общая площадь участков составляет 56 906 квадратных метров. Из них 36 740 тысяч, или почти 3,7 га, изымаются ради реконструкции дороги Алексеевское — Верхний Колок (на участке км 10+000 — км 12+726). Четыре участка принадлежат юридическим лицам.
Оставшиеся 2 гектара находятся в зоне реконструкции дороги Казань — Ульяновск — Камское Устье (участок км 24+735 — км 25+805). Собственниками земель являются физическое лицо и ООО «Август-Камское Устье».
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