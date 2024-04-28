В Татарстане изменился состав Совета по межнациональным отношениям

Раис Татарстана Рустам Минниханов изменил состав Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Вывести из состава Совета М. Х. Салахова, О.А. Третьякова, А. В. Хохорина, К. Г. Яковлева», – говорится в документе.

Совет пополнили руководитель исполкома и зампред Совета региональной общественной организации «Ассамблея предпринимателей народов, проживающих на территории РТ» Ренат Валиуллин, председатель Национально-культурной автономии марийцев РТ Наталья Кукушкина, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, министр внутренних дел РТ Дамир Сатретдинов и председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации антропологов и этнологов России Татьяна Титова (по согласованию).

Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям является совещательным и консультативным органом при Раисе РТ и был образован в 2013 году. Его цель — обеспечить взаимодействие республиканских органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по РТ, органов местного самоуправления муниципалитетов, институтов гражданского общества, общественных и религиозных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, касающихся реализации государственной национальной политики и состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Татарстане.