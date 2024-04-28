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В Татарстане изменился состав Совета по межнациональным отношениям
Раис Татарстана Рустам Минниханов изменил состав Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Указ опубликован на портале правовой информации.
«Вывести из состава Совета М. Х. Салахова, О.А. Третьякова, А. В. Хохорина, К. Г. Яковлева», – говорится в документе.
Совет пополнили руководитель исполкома и зампред Совета региональной общественной организации «Ассамблея предпринимателей народов, проживающих на территории РТ» Ренат Валиуллин, председатель Национально-культурной автономии марийцев РТ Наталья Кукушкина, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, министр внутренних дел РТ Дамир Сатретдинов и председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации антропологов и этнологов России Татьяна Титова (по согласованию).
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