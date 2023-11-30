Мухаметшин рассказал об опыте Татарстана на Совете по межнациональным отношениям

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин по видеосвязи принял участие в состоявшемся в Москве заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Мероприятие прошло в формате научно-практической конференции с участием ученых — этнологов и историков из Российской Академии наук. Являющийся в том числе заместителем председателя Совета по межнациональным отношениям, Мухаметшин рассказал об опыте Татарстана по решению вопросов сохранения и развития межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе.

«Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, и эти вопросы находятся в центре внимания всех органов государственной и муниципальной власти», — заметил Председатель Госсовета РТ. В связи с этим он предложил посвятить одно из следующих заседаний совета обсуждению конкретных механизмов и инструментов, форм реализации соответствующих задач на местах.

Среди таких механизмов, используемых в Татарстане, политик упомянул Ассамблею народов РТ. «В Татарстане в мире и согласии проживают представители 175 национальностей. Ассамблея народов Татарстана через национально-культурные автономии объединила людей разных национальностей, россиян, живущих в Татарстане». — сказал он.

По словам Мухаметшина, в состав ассамблеи входят более 250 местных и региональных национально-культурных общественных организаций, представляющих интересы 36 национальностей. Филиалы и представительства работают в 38 муниципальных районах и городских округах. Особое внимание уделяется сохранению родных языков, культур, традиций и обычаев народов, заверил он.

В этом контексте Фарид Мухаметшин напомнил слова Президента РФ Владимира Путина, сказанные на майском заседании Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске: «Культурное и национальное многообразие — это всепобеждающая сила России». «Именно с таких позиций в Татарстане выстраивается республиканская государственная национальная политика», — подчеркнул глава республиканского парламента.

Отдельно он вспомнил о такой форме межкультурного диалога, как Дни культуры Республики Татарстан. В этом году Дни культуры РТ прошли в Беларуси и Туркменистане. В 2024 году их планируется провести в Иране, Азербайджане и Египте.

Председатель совета — вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев поддержал предложение Фарида Мухаметшина, пояснив, что рассмотреть можно опыт не только Татарстана, но и других многонациональных регионов страны. Предложение было включено в проект решения совета.

В обсуждении среди прочих приняли участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и научный руководитель Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Валерий Тишков. Татарстан на мероприятии также представлял председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов.