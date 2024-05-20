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В Татарстане изменился состав комиссии по делам несовершеннолетних
В Татарстане внесены изменения в состав Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
«Вывести из состава комиссии Г.Р. Нигматуллину, М.В. Трущина», — отмечается в тексте.
Кроме того, введен в состав заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Татарстану Олег Нуруллин.
Напомним, что в марте 2024 года Гульшат Нигматуллина покинула пост начальника Управления ЗАГС Кабмина Татарстана.
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