news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гульшат Нигматуллина покинула пост начальника Управления ЗАГС Кабмина Татарстана
Скопировать ссылку
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
Начальник Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Кабинета Министров Татарстан Гульшат Нигматуллина покинула свой пост.
Нигматуллина ушла с должности по собственному желанию, по состоянию здоровья. Она занимала пост с февраля 2019 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2