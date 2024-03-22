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Общество 22 марта 2024 12:38

Гульшат Нигматуллина покинула пост начальника Управления ЗАГС Кабмина Татарстана

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Гульшат Нигматуллина покинула пост начальника Управления ЗАГС Кабмина Татарстана
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Начальник Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Кабинета Министров Татарстан Гульшат Нигматуллина покинула свой пост.

Нигматуллина ушла с должности по собственному желанию, по состоянию здоровья. Она занимала пост с февраля 2019 года.

#загс #Гульшат Нигматуллина
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