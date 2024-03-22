Гульшат Нигматуллина покинула пост начальника Управления ЗАГС Кабмина Татарстана

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Начальник Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Кабинета Министров Татарстан Гульшат Нигматуллина покинула свой пост.

Нигматуллина ушла с должности по собственному желанию, по состоянию здоровья. Она занимала пост с февраля 2019 года.