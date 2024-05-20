В Татарстане изменили состав Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

В Татарстане изменен состав Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Из состава комиссии выведен бывший руководитель ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин, назначенный ранее помощником Раиса Татарстана.

При этом новым членом комиссии стал директор Главного управления содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Миндортрансе РТ Эдуард Данилов.

При упоминании входящего в состав комиссии Рифката Минниханова теперь указано, что он является не только директором ГБУ «Безопасность дорожного движения», но и президентом Академии наук Республики Татарстан.