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Рафис Хабибуллин назначен помощником Раиса Татарстана
Экс-глава ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин стал помощником Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Сегодня его представили на традиционном еженедельном совещании у Раиса РТ в Доме правительства.
Рафис Хабибуллин родился 2 октября 1963 года в селе Починок-Енаево Апастовского района Татарской АССР.
Он отучился в Омской высшей школе милиции МВД СССР и Академии управления МВД России. Затем пошел в армию, после чего пришёл на службу в милицию в родной район.
В 1988 году Хабибуллин стал руководителем оперативного подразделения криминальной милиции Челнов.
В 1994 году его определили в Центральный аппарат МВД РТ, где он руководил ведущими оперативными управлениями.
До 2007 года Рафис Хабибуллин работал замначальника службы безопасности Президента РТ, а после – руководителем этой службы. После чего стал начальником ГУ МЧС России по РТ, где проработал более 16 лет.
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