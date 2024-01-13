Рафис Хабибуллин назначен помощником Раиса Татарстана

Экс-глава ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин стал помощником Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Сегодня его представили на традиционном еженедельном совещании у Раиса РТ в Доме правительства.

Рафис Хабибуллин Фото: © «Татар-информ»

Рафис Хабибуллин родился 2 октября 1963 года в селе Починок-Енаево Апастовского района Татарской АССР.

Он отучился в Омской высшей школе милиции МВД СССР и Академии управления МВД России. Затем пошел в армию, после чего пришёл на службу в милицию в родной район.

В 1988 году Хабибуллин стал руководителем оперативного подразделения криминальной милиции Челнов.

В 1994 году его определили в Центральный аппарат МВД РТ, где он руководил ведущими оперативными управлениями.

До 2007 года Рафис Хабибуллин работал замначальника службы безопасности Президента РТ, а после – руководителем этой службы. После чего стал начальником ГУ МЧС России по РТ, где проработал более 16 лет.