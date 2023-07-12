В Татарстане изменен состав штаба по реализации программы «НСПД»

Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

В Татарстане внесены изменения в состав оперативного штаба по реализации государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных». Соответствующее распоряжение Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Вместо Максима Рогожкина, покинувшего пост замглавы Минземимущества Татарстана в ноябре прошлого года, заместителем председателя оперативного штаба стал другой замминистра земельных и имущественных отношений — Алмаз Киямов (назначенный в январе текущего года).

Остальные члены штаба остались на своих местах. Его председателем по-прежнему является первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин. Заместители председателя, помимо Алмаза Киямова, — замглавы Минстроя РТ Владимир Кудряшев и первый замглавы Минцифры РТ Илья Начвин.

Сам оперативный штаб был создан в середине августа 2022 года. Он отвечает за взаимодействие с Росреестром при создании федеральной государственной информационной системой «Национальная система пространственных данных».

В новой ГИС должны будут содержаться сведения о земле и недвижимости, в том числе информация о правах и кадастровой оценке, а также пространственные данные.